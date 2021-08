Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu spune ca toți angajatii din sistemul public care intra in contact cu cetatenii ar trebui sa fie vaccinați sau testați pentru COVID-19. El a adaugat ca va propune in coalitia de guvernare vaccinarea sau testarea aparatului de stat. „Va spun opinia mea personala si discutam dupa…

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, ca proiectul de rectificare bugetara nu va fi aprobat de Guvern daca acesta nu va fi sustinut de coalitie. Intrebat daca proiectul de rectificare bugetara va fi aprobat in cazul in care nu va fi sustinut de colegii de coalitie, Florin Citu a raspuns: „Nu, nu,…

- Premierul Florin Citu a reactionat, vineri dimineata, dupa aparitia informatiilor referitoare la criticile Comisiei Europene fata de Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca documentul nu a fost respins si nici nu a fost retrimis Executivului. ”Spulber un fake news de la prima…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…