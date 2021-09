Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de revocare din funcție a ministrului Justiției Stelian Ion. De asemenea, președintele a semnat numirea interimara a lui Lucian Bode. „Decrete semnate de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2…

- Conducerea liberala a fost convocata pentru joi, in contextul crizei provocate de disputa dintre premierul Florin Citu si USR-PLUS pe tema Programului Anghel Saligny, disputa soldata cu revocarea ministrului Justitiei Stelian Ion, i-a oferit votul in unanimitate premierului Florin Cițu pentru susținere.…

- USR ar fi dispus sa negocieze cu PSD ca sa darame guvernul Citu, potrivit unor surse, dupa ultimele actiuni de pe scena politica care au culminat cu revocarea ministrului Justitiei, Stelian Ion, potrivit Antena3 . Premierul Florin Citu l-a sunat miercuri seara pe Dan Barna si l-a anuntat ca are acceptul…

- Administrația prezidențiala informeaza, joi dimineața, ca președintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a ministrului Justiției, Stelian Ion și ca o analizeaza. Presedintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a lui Stelian Ion din functia de ministru al Justitiei, potrivit Administratiei…

- Premierul Cîțu a postat un mesaj pe Facebook joi dimineața, la câteva ore dupa ce a decis revocarea ministrului Justiției Stelian Ion, iar partenerii de guvernare USR-PLUS au anunțat ca vor susține o moțiune de cenzura împotriva guvernului daca actualul prim ministru ramâne în…

- Florin Cițu a transmis joi dimineața un mesaj de forța in meciul cu USR-PLUS. Premierul Florin Cițu da un mesaj mobilizator și arata ca nu va ceda niciun pas in fața celor de la USR-PLUS. Cițu susține ca ”astazi caștigam big time”. ”Succes, Romania! Astazi caștigam big time!”, scrie Florin Cițu. Mesajul…

- USR PLUS a anuntat noaptea trecuta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Citu, caruia ii reproseaza ca „a aruncat tara in criza” politica. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare. Cerem Coalitiei sa ia act de lipsa unei majoritati…

- Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a avut loc miercuri, la ora 17:30, la Palatul Cotroceni.Ceremonia de la Cotroceni a fost una de scurta durata. Dan Vilceanu a depus juramantul pentru functia de ministru al Finantelor, in prezenta sefului statului, a sefilor celor doua Camere ale Parlamentului,…