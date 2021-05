Premierul Cîțu anunță posibile facilități pentru persoanele vaccinate, în sezonul estival Prim-ministrul Florin Cițu a vorbit marți despre relaxarile care ar putea intra in vigoare de la 1 iunie. Printre acestea s-ar putea numara renunțarea la masca pe plaja și chiar participarea la evenimente private pentru cei care s-au vaccinat anti-COVID. Premierul Florin Cițu a declarat marți ca rezultatele sunt din ce in ce mai bune […] Articolul Premierul Cițu anunța posibile facilitați pentru persoanele vaccinate, in sezonul estival a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a facut declaratii de presa astazi, la Palatul Victoria.De la 1 iunie, restaurantele si hotelurile ar putea fi deschise la capacitate 100 doar pentru persoanele vaccinate, daca atingem 5 milioane de persoane imunizate. "Este clar ca putem vorbi de fara masca pe plaja, de exemplu,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca, daca se atinge tinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunta la masca de protectie la plaja, sau in drumetiile montane. Premierul anunta si facilitati pentru cei vaccinati, respectiv faptul ca restaurantele ar putea functiona…

- Persoanele care calatoresc in Grecia nu mai au nevoie de test PCR la intrarea in tara daca au trecut doua saptamani de la data efectuarii vaccinului anti-COVID, se arata pe site-ul MAE. In Bulgaria si Turcia insa, calatorii trebuie sa prezinte in continuare un test PCR negativ, potrivit mediafax.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca Romania este "tot mai aproape de revenirea la normalitate", precizand ca tara noastra ocupa locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele vaccinate anti-COVID cu ambele doze. "Suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. Romania ocupa locul…

- Vaccinurile Pfizer studiate sunt sigure și eficiente. 99,7% din persoanele care au participat in studiu au dezvoltat anticorpi neutralizanți cu valori mai mari de 80 AU/ml[1] la 8-15 zile de la rapel. Doar pentru 0,3% din participanții la studiu, titrul de anticorpi dupa rapel nu depașește aceasta valoare.…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, la Guvern, ca azi se va publica in Monitorul Oficial decizia sa prin care se constituie „Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate de la 1 iunie 2021”. „Este vorba de un prim pas. Ar trebui sa avem la finalul lunii mai 5…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, legat de ridicarea unor restricții, ca o varianta probabila este ca persoanele vaccinate sa se poata intalni in spații inchise fara masca de protecție. „Ca intotdeauna, ridicarea restrictiilor se face step by step,…

- Grecia incepe sa emita de vineri certificate digitale de vaccinare pentru cetatenii carora li s-au administrat ambele doze de vaccin impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut de ministrul pentru guvernanta digitala, Kyriakos Pierrakakis, potrivit agentiei ANA, scrie digi24.ro .