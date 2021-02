Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca a primit felicitari la Bruxelles pentru modul cum a fost pregatita campania de vaccinare in Romania si a precizat ca in martie tara noastra va primi 2,4 milioane de doze de vaccin. "Am prezentat situatia din Romania, cum ne-am pregatit campania de vaccinare,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata, intr-o conferința de presa, dupa vizita la Bruxelles, ca Romania va primit in martie 2,4 milioane de doze de vaccin. „In martie vom primi 2,4 milioane doze de vaccin. Am fost felicitați pentru cum a decurs vaccinarea”, a spus premierul. Florin…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- Premierul Florin Cițu se declara mulțumit de evoluția campaniei de vaccinare, deși in ultimele zile au fost semnalate mai multe probleme, iar autoritațile au fost nevoite sa amane cu 10 zile inscrierea persoanelor care desfașoara activitați esențiale. Cițu spune ca deși au fost probleme de distribuție…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, mentionand ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, „pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile si apoi sa fie o presiune…

- Maine va incepe etapa a doua de vaccinare, in care vor fi incluse persoanele aflate in grupele de risc, dar și anumiți angajați din domenii cheie. Premierul Florin Cițu spune ca obiectivul principal al campaniei de vaccinare este ca țara noastra sa ajunga la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie…

- Premierul Florin Cițu susține ca Romania va ajunge la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie am putea ajunge la 10,4 milioane de oameni vaccinați. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA: Donald Trump a fost pus sub acuzare, fiind singurul președinte care o pațește de doua ori…

- Premierul Florin Citu a declarat ca nu ia in calcul introducerea de noi restrictii in privinta pandemiei cauzate de noul coronavirus, mentionand ca in Romania numarul de infectari a scazut sau s-a plafonat si a amintit ca incepe campania de vaccinare. „Din ce am vazut in ultimele zile, numarul imbolnavirilor…