Premierul Florin Citu a avut, luni, la Kiev, o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, context in care a reiterat disponibilitatea tarii noastre de a avansa cooperarea bilaterala si a exprimat dorinta Romaniei de a fi asigurata respectarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii romane.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, intalnirea celor doi inalti oficiali a avut loc in marja Summitului Platformei Internationale Crimeea, format la care Romania s-a asociat.



"In marja Summitului, prim-ministrul Florin Citu a avut o intrevedere cu omologul ucrainean,…