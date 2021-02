Premierul Cîțu a EXPLODAT din cauza salariilor bugetarilor: Cheltuielile s-au DUBLAT, eu nu cred că performanța s-a dublat Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor consuma prea mulți bani de la buget și spune ca acest lucru nu reflecta munca depusa de unii angajați. Cițu vrea sa taie o parte din sporurile angajaților de la stat. Citește și: GRAFICE din mai multe țari: masca NU ajuta la nimic. Numarul cazurilor a BUBUIT, dupa impunerea obligativitații "In ultimii doi ani de zile, cheltuielile cu salariile s-au dublat, eu nu cred ca performanța s-a dublat. Eu vreau sa legatura dintre salarii și performanța sa fie una directa și acest lucru il vom face in acest an", a declarat premierul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu salariile in sistemul public s-au dublat in ultimii 4 ani, afirma premierul Cițu, care se arata insa sceptic cu privire la faptul ca și perfomanța funcționarilor publici s-a dublat, precizeaza profit.ro . Coliția de guvernare va modifica aceste sporuri in Parlament. Sporuri pentru condiții…

- Premierul anunța ca mai multe sporuri acordate bugetarilor vor disparea Foto: gov.ro. Proiectul bugetului de stat va fi pus în dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat în prima sedinta de guvern a saptamânii viitoare. Va fi un proiect despre…

- „Bugetul este o provocare pentru orice coalitie, mai ales ca sunte oameni politici. Am spus clar care sunt criteriile de la care pornim cu bugetul pe anul acest – fara risipa banului public. V-am dat cateva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat in 4 ani de zile si nu cred ca performanta celor…

- „Bugetul este o provocare pentru orice coalitie, mai ales ca sunte oameni politici. Am spus clar care sunt criteriile de la care pornim cu bugetul pe anul acest – fara risipa banului public. V-am dat cateva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat in 4 ani de zile si nu cred ca performanta celor…

- Premierul Florin Cițu susține ca legea salarizarii trebuie rediscutata, astfel incat bugetarii sa aiba o creștere salariala in funcție de performanțele pe care le au. „La legea salarizarii e vorba de a introduce performanța in administrația publica. Sa fie indicatori de performanța. Sunt mai multe variante,…

- Premierul Florin Cițu spune ca e nevoie de modificarea legii salarizarii bugetarilor, care sa aduca mai multa eficiența in instuțiile de stat și in baza careia veniturile sa creasca in funcție de performanța angajaților. Și legea pensiilor ar trebui modificata, mai spune el.

- Premierul Florin Citu a precizat ca salariile bugetarilor au fost inghetate pentru anul in curs, fiind luata o decizie in acest sens, subliniind ca asteapta solutii de la nivel local si central, avand in vedere ca evolutia salariilor, sporurilor, cheltuielilor cu personalul din administratia locala,…

- Anul 2021 aduce un salariu minim mai mare cu 40 de lei, dar și inghețarea salariilor bugetarilor. Guvernul pregatește ajutoare de stat pentru sectorul HoReCa și prelungirea șomajului tehnic Guvernul a prezentat luni seara proiectul de ordonanta privind masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…