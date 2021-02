Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a reacționat, miercuri, in urma dezvaluirilor jurnaliștilor de la Recorder, cu privire la angajarea unei tinere, la Apele Romane, fara ca aceasta sa dețina minime cunoștințe in domeniul respectiv. „In urma informațiilor aparute in spațiul public, am cerut Corpului de Control…

- Premierul Florin Citu a trimis Corpul de Control la Institutul de boli infectioase "Matei Bals", in urma incendiului in care au murit patru oameni vineri dimineata. Corpul de Control a ajuns deja la "Matei Bals", transmit televiziunile de stiri. Florin Cițu l-a numit miercuri pe Silviu-Gabriel…

- Premierul Florin Cițu a eliberat din funcție mai multe persoane apropiate de Ludovic Orbn care ocupau diferite poziții in aparatul guvernamental. Printre aceștia se numara Dragoș Tanasoiu, șef al Corpului de Control al fostului prim-ministru Ludovic Orban sau Sebastian Bodu, consilier la Cancelaria…

- Premierul Florin Citu a afirmat vineri ca mesajul transmis de cancelarul german Angela Merkel, in primele zile ale mandatului sau de prim-ministru, este reconfirmarea relatiei speciale, cu caracter strategic, intre Romania si Germania.''Mesajul transmis de doamna cancelar Angela Merkel, in primele zile…