- Premierul Florin Citu a anuntat ca Ordonanta de Urgenta privind limitarea membrilor in consiliile de administratie va fi aprobata in perioada urmatoare, aceasta aflandu-se in prezent la Ministerul Finantelor. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, cand va fi gata…

- Vaccinarea anti-COVID in cabinetele medicilor de familie incepe pe 4 mai, iar pana in acest moment, in proces s-au inscris 3.080 de medici din totalul celor peste 10.000 din țara, adica o treime, a anunțat Valeriu Gheorghița. Mulți dintre medici se plang ca remunerația este mica, alții spun ca nu au…

- Guvern - medici de alte specialitati ar putea sa trateze bolnavii de COVID Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Guvernul a precizat ca pentru perioada imediat urmatoare nu vor fi adoptate masuri de relaxare a restrictiilor. Azi, într-o sedinta online, membrii executivului au decis ca medicii…

- Partidul Social Democrat va depune la Parlament un proiect de lege prin care se va limita numarul de persoane din consiliile de administratie si valoarea indemnizatiei, iar primele vor fi eliminate, a declarat purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea. "O tema discutata astazi la Biroul Permanent…

- La finalul lunii februarie, Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența care prevede inființarea unui nou post de vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Potrivit expunerii de motive, crearea unui nou post de vicepreședinte este necesara pentru „eficientizarea, asumarea și responsabilizarea…

- Proiectul de buget pentru anul 2021 se pare ca are foarte multe lucruri ascunse, greu de perceput de profani. De altfel, toate bugetele sunt pline de „chichite”. Primarii, presedintii de consilii judedete cu experiente stiu masca anumite cheltuieli greu de urmarit. La nivel national premierul Florin…