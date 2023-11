Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca in ședința de joi a Executivului vor fi alocate 3,5 miliarde de lei pentru medicamente și materiale sanitare: „Ne asiguram ca sistemul de sanatate publica are finanțare asigurata pana la sfarșitul anului”.

- In urma cu puțin timp (10:45), in prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Consiliul Județean Buzau, a fost semnat contractul de execuție pentru ultimul tronson care ramasese neatribuit din construcția Autostrazii Moldovei. Este vorba despre lotul Pietroasele…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare prin care sunt alocate 1,7 miliarde de lei pentru finantarea, in luna noiembrie, a cheltuielilor Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate.Inainte de inceperea sedintei de Guvern,…

- Unul dintre cele mai mari spitale de urgența din Capitala se confrunta deja cu un blocaj. Managerul anunța ca pentru luna decembrie, Spitalul "Bagdasar Arseni" mai dispune doar de un buget de 300 de lei.Conducerea Spitalului de Urgenta “Bagdasar-Arseni” a trimis o adresa catre Casa de Asigurari de Sanatate…

- Marcel Ciolacu spune, printr-un mesaj publicat sambata, pe Facebook, ca iși cumpara tot ce are nevoie de la market cu 93,5 lei și publica bonul de la magazin, apoi intreaba romanii ce iși cumpara ei de suma respectiva. Premierul s-a filmat la cumparaturi, in plina campanie de imagine inceputa odata…

- Premierul Ciolacu a declarat, ca reacție la alarmele false de la Ro-Alert, ca nu crede ca Rusia isi permite sa intre intr-un conflict cu Romania, care este membra a NATO si UE. „Am avut o discutie si la 2 dimineata si la 6 dimineata si la ora 8.00 cu ministrul Apararii. E adevarat ca la ora 8.00, tinand…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale , prin intermediul careia se vor desființa peste 200.000 de posturi in sistemul bugetar. Totuși, sistemul de siguranța naționala este exceptat de la unele prevederi. Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul…