- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a dat de inteles ca decizia de a declara neconstitutional Partidul SOR din Republica Moldova ar contraveni principiilor democratice, potrivit News.ro.

- Politistii de frontiera au descoperit, in primele patru luni ale anului, 80 de mijloace de transport aflate in atentia autoritatilor, fiind semnalate ca suspecte a fi furate – 71 autoturisme, 4 microbuze, 2 camioane, 2 motociclete si 1 remorca -, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului…

- Oameni de afaceri din 15 state, care reprezinta diferite sectoare ale economiei, participa astazi la Chișinau la un Forum internațional economico-investițional. Printre țarile reprezentate la Forum se numara Republica Moldova, Italia, Romania, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria, Austria,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana și Republica Moldova cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu țigari pe teritoriul acestui stat. In ziua de 8 mai, in…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, luni, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis și cancelarul Olaf Scholz, ca țara sa va continua sa mearga pe linia valorilor europene.”Va multumesc pentru invitatia de a ma alatura discutiilor in format trilateral. E foarte important pentru noi si ma bucur…

- Inscrierile la Festivalul international de folclor "Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii" de la Braila au inceput saptamana aceasta si se vor incheia pe 10 iunie, au informat reprezentantii Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT).Concursul se adreseaza…

- La 27 martie 1918 , Sfatul Tarii de la Chisinau hotara realipirea la Romania. In Declaratia de Unire se mentiona ca Basarabia, „in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia acum o suta si mai bine de ani din trupul vechii Moldove, in puterea dreptului…