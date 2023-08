Stiri pe aceeasi tema

- Update. A fost declanșat mecanismul european de protecție civila, astfel incat pacienții grav raniți in urma exploziilor de la Crevedia sa fie tratați in statele occidentale. Update. Premierul a anuntat, sambata seara, ca patru victime ale exploziei de la Crevedia vor fi transferate in aceasta noapte…

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Catalin Drula, despre exploziile devastatoare: Liderul USR face acuzații pe banda rulantaPreședintele USR, Catalin Drula, acuzații pe banda rulanta, cu privire la explodiile devastatoare de la Crevedia. Romania trece din nou printr-o tragedie. Surse afirma pentru presa ca firma care administra…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma tragediei de la Crevedia. Acesa a precizat ca sistemul European de protecția civila a fost activate și, in cursul nopții, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia.

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma exploziei de la Crevedia. Acesta a precizat ca a fost activat sistemul european de protecție civila și, la noapte, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia. Șeful Guvernului a fost la Celula de criza instituita la Ministerul Afacerilor…

- Doi pacienți care au fost grav raniți in explozia de la stația GPL din Crevedia sunt transportați in aceasta noapte de urgența la Spitalul Militar din Bruxelles, Belgia. Au nevoie de ingrijiri de specialitate, dupa ce au suferit rani grave in urma tragediei produse in aceasta zi, la data de 26 august…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

- Premierul marcel Ciolacu a facut primele declarații dupa exploziile devastatoare de la Crevedia, Dambovița. "In noaptea aceasta 4 pacienți vor fi transferați in Belgia și Italia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. Totul va fi transparent. S-a vorbit și cu Ministerul mediului, s-au…