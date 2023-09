Stiri pe aceeasi tema

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei de guvern, ca Romania “nu isi mai permite” facilitati si “privilegii” de 75 de miliarde de lei plus o evaziune…

- Guvernul a revenit cu vești proaste pentru romani! In timp ce salariații așteptau luna octombrie pentru a primi mai mulți bani, se pare ca salariul minim pe economie nu va mai crește de la inceputul lunii, așa cum a fost anunțat inițial. Iata ce mesaj a transmis Marcel Ciolacu pentru romani.

- Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Guvernul a agreat sa majoreze salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut și salariul minim in sectorul construcțiilor la 4.500 de lei brut. Oficialul din Guvern nu a dat un termen privind…

- Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale, prevazuta in PNRR, fara de care nu putem primi banii din tranșa 3. Premierul și-a luat angajamentul ca țara noastra va depune in timp util cererea de plata sau chiar mai devreme. „Cu cat depunem mai repede, cu atat se ia in analiza cererea de plata…

- Salariul minim va creste in Romania, fiind un mecanism prin care se pastreaza lucratorii in tara, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat de presa, vineri, dupa vizita efectuata la Complexul Sportiv Olimpic de la Izvorani, cand ar putea creste salariul minim, scrie Agerpres . „Spre…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca vor fi eliminate o parte din facilitati, si a dat exemplul celor din constructii, atunci discutiile sunt sa fie marit si salariul minim. Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri, cand ar putea creste salariul minim in Romania. “De exemplu, in Germania, salariul…

- Salariul minim va crește in Romania. Un anunț in acest sens a venit, vineri, de la șeful Guvernului. Marcel Ciolacu a fost intrebat de presa, vineri, cand ar putea creste salariul minim. Iar premierul și-a inceput raspunsul dand ca exemplu situația din Germania. Ciolacu: Discutiile sunt foarte clare…

- Masurile fiscale prin care Guvernul vrea sa adune mai multi bani la Bugetul de stat vor fi aprobate la finalul saptamanii viitoare sau in prima saptamana din august. Iar luni va fi intalnirea decisiva a Coalitiei, in care acestea vor fi batute in cuie.