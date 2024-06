Premierul Ciolacu le-a oferit autografe copiilor, la Palatul Victoria

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost, sambata, de Ziua Copilului, ghid pentru cei mici in Palatul Victoria, sediul Guvernului, si le-a prezentat acestora inclusiv biroul sau. „M-a impresionat interesul lor fata de activitatea de aici, de la Guvern. Si, pentru a le da o mana de ajutor, le-am oferit cartea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 17 mai, ca a existat o discutie intre angajatii din Guvern care cer majorarea salariilor si seful Cancelariei, Mihai Ghigiu, dar nu a oferit nicio soluție concreta de rezolvare a nemulțumirilor salariaților de la Palatul Victoria.„Am inteles ca au avut o discutie…

- Premierul Ciolacu susține majorarea salariului minim de la 1 iulie Premierul Marcel Ciolacu a confirmat intenția ferma a Guvernului de a implementa, incepand cu 1 iulie, masura anunțata anterior de creștere a salariului minim brut la 3.700 de lei. Aceasta schimbare reflecta eforturile Executivului de…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 20 martie 2024, cu reprezentanții Consiliului de Afaceri Americano – Roman (AMRO). Intalnirea de la Palatul Victoria incepe la ora 10, a anunțat Guvernul Romaniei. The American-Romanian Business Council (AMRO) este o organizație cu sediul la Washington…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 14 martie 2024, “cu echipa de experți și avocați” care a reprezentat Romania in procesul Roșia Montana, reușind sa caștige acest proces. Intalnirea cu echipa juridica se desfașoara la Palatul Victoria la ora 10, a anunțat Guvernul Romaniei. Ulterior,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 7 martie, ca așteapta mai intai verdictul in cazul Roșia Montana și apoi va putea face comentarii ample in cazul „Eu aș face referendum daca este oportun sa scoatem aurul din Roșia Montana”, a spus șeful Executivului inaintea ședinței de Guvern de la Palatul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu prim-ministrul Lituaniei, Ingrida Simonyte, context in care care s-a declarat increzator in continuare in parteneriatul bilateral in cadrul UE, NATO si in formatele economice si de aparare regionale, cum ar fi Initiativa…

- ”M-au impresionat profund puterea și energia Andreei, Georgianei și Gabrielei, trei femei victorioase in lupta cu una dintre cele mai teribile maladii– cancerul mamar triplu negativ! Le mulțumesc pentru implicarea de care dau dovada in efortul comun de prevenție, educație, indrumare a oamenilor sa mearga…