Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, 6 iunie, la inceputul sedintei de guvern, ca urmeaza sa fie adoptata masura cresterii salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar. „Practic, angajații primesc in plus 284 de lei pe luna” – a declarat prim-ministrul. La inceputul reuniunii de joi a Cabinetului pe care-l […] The post Premierul Ciolacu, in startul ședinței in care Guvernul crește salariul minim: „Angajații primesc in plus 284 de lei pe luna” – VIDEO first appeared on Ziarul National .