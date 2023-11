Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca in prima sedinta de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor legate de cash, in urma discutiilor de micii intreprinzatori, cu oamenii simpli, cu mediul de afaceri si cu reprezentantii sistemului bancar.

- ”Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori si de oamenii simpli, fara exceptie. In ultimele zile am avut mai multe discutii cu acestia, cat si cu mediul de afaceri si cu reprezentantii sistemului bancar. Si mi-au spus anumite lucruri de bun simt legate de masurile venite de la ANAF si…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, marti, ca in prima sedinta de Guvern, va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor, privind limitarea cash-ului, astfel ca toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii:…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca in prima sedinta de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor legate de cash, in urma discutiilor de micii intreprinzatori, cu oamenii simpli, cu mediul de afaceri si cu reprezentantii sistemului bancar. „Am spus ca voi fi mereu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca in prima sedinta de Guvern va revizui propunerile venite de la ANAF si Ministerul Finantelor legate de cash, in urma discutiilor de micii intreprinzatori, cu oamenii simpli, cu mediul de afaceri si cu reprezentantii sistemului bancar.Toate limitele actuale…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca in prima ședința de Guvern vor fi revizuite prevederile privind limitarea plaților cash. “Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori și de oamenii simpli, fara excepție. In ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cat și cu mediul…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca a auzit vocea oamenilor care critica limitarea tranzacțiilor cash, iar in prima ședința de Guvern va revizui aceasta masura.”Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori și de oamenii simpli, fara excepție. In ultimele zile am avut mai multe discuții…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, vineri, ca lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash si ca este intolerabil sa cresti artificial comisioanele bancare. El anunta ca va convoca saptamana viitoare la Guvern o intalnire cu specialistii din Ministerul Finantelor si…