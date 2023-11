Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romanie trebuie sa faca urgent reforme care sa permita creșterea pensiilor. In prezent, pensia medie in Romania e de circa 1900 de lei, iar Ciolacu spune ca suntem pe locul 1 in Europa la saracie."Eu nu am sa il ințep niciodata pe Marcel Boloș și nu am sa uit niciodata…

- ”Pensionarii romani au dreptul la echitate! Surprinzator, in sedinta de guvern de ieri, premierul Marcel Ciolacu a intampinat opozitia PNL-ului pentru cresterea pensiilor si reformarea sistemului de pensii. De ce? Uitam pentru ce suntem la guvernare, uitam pentru ce am facut o coalitie? Nu putem accepta…

- Ciolacu critica bancile care majoreaza comisioanele: „Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash” Premierul Marcel Ciolacu a reacționat vineri, dupa ce unele banci au anunțat majorarea comisioanelor. Acesta a anunțat ca va convoca o intalnire cu specialiștii din Ministerul…

- Premierul Marcel Ciolacu discuta luni dimineața cu ministrul de Finanțe, Marcel Bolos, pentru o ultima analiza a masurilor de reducere a deficitului fiscal care ar urma sa fie aprobate in ședința de guvern de astazi.

- Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” Premierul Marcel Ciolacu, despre noile masuri fiscale: „Nu mi-am asumat inca legea. Intotdeauna intervin schimbari” In cursul zilei de vineri, premierul Ciolacu a precizat faptul ca inca…

- Premierul Marcel Ciolacu are o intalnire, marti, la Palatul Parlamentului, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si deputatii si senatorii acestei formatiuni. Potrivit unor surse politice, prim-ministrul doreste sa explice reprezentantilor UDMR masurile fiscale pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va discuta, luni, masurile fiscale pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu ministrul de Finante, Marcel Bolos. El a fost intrebat, dupa sedinta Biroului Permanent National al PSD, care este calendarul asumarii…

