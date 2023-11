Stiri pe aceeasi tema

- ”M-am bucurat sa discut azi cu conducerea UiPath, liderul mondial in automatizarea software si o companie creata in Romania, despre solutiile necesare pentru a digitaliza sistemele informatice ale statului. Am avut un dialog extrem de deschis si de pozitiv cu Daniel Dines si echipa sa, convenind sa…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marți cu conducerea companiei UiPath din industria digitala, inclusiv cofondatorul Daniel Dines. Prim-ministrul spune ca au discutat „despre soluțiile necesare pentru a digitaliza sistemele informatice ale statului”. „Le-am spus ca nu vrem sa inventam roata, ci…

- Marcel Ciolacu a dat asigurari reprezentanților cultelor, prezenți la Palatul Victoria, ca Guvernul va continua sa dea bani pentru construirea și renovarea bisericilor. „Și, pentru ca am ajuns la acest capitol, va asigur ca nu imi este straina situația privind salarizarea personalului neclerical,…

- „Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez impreuna cu expertii din Ministerul de Finante la ce trebuie modificat in lege ca smecherii sa nu ne mai pacaleasca. Am initiat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10%. Pentru salariații din construcții, agricultura și industria alimentara salariile vor ramane, pentru moment, la fel.„Calculele prezentate in aceasta dimineața de Ministrul Finanțelor arata ca, in urma introducerii asigurarilor…

- CEO OMV Alfred Stern se va intalni, luni, la Palatul Victoria cu premierul Marcel Ciolacu. Vor lua parte la discutii presedintele PNL, Nicolae Ciuca si vicepremierul Marian Neacsu. Guvernul anunta ca, luni, de la ora 15.00, premierul Marcel Ciolacu se va intalni cu Alfred Stern, CEO OMV AG, si cu Christina…

- Partidele primesc mai puțini bani de la bugetul de stat din luna iulie, cand Autoritatea Electorala Permanenta a inceput sa rețina „o garanție”. La rectificarea bugetara, Executivul intenționeaza sa taie subvențiile cu 10% pentru tot anul 2023, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. Cat…