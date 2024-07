Prima imagine oficială cu Nothing Phone (2a) Plus

Nothing va lansa oficial Phone (2a) Plus mâine, iar înainte de marea prezentrare compania a decis să ne arate o imagine cu spatele device-ului, în toată splendoarea lui. Aceasta confirmă designul despre care s-a tot vorbit după un leak. Phone (2a) Plus arată foarte „Nothing”, după cum poți vedea. Toată… [citeste mai departe]