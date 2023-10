Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Marcel Ciolacu a precizat ca revine in Parlament cu un pachet legislativ care are 3 paliere:- reforma administrativa cu componente centrale și locale- masurile de combatere a evaziunii fiscale, estimata la 10% din PIB- ajustarile fiscale CIOLACU: Nu sunt de acord cu TVA mai mare de 19% "Am anunțat ca…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…

- Premierul Ciolacu, alaturi de cațiva miniștri, s-au dus la Bruxelles ca sa-i convinga pe europeni ca gaurile din buget sunt din cauza razboiului din Ucraina și ca e bine sa fie „iertate”. Romania a sperat sa isi reduca deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrala a tarii a proiectat recent un deficit…

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- Marcel Ciolacu a avut o intrevedere cu director regional al Bancii Mondiale pentru țarile din Uniunea Europeana, și cu Anna Akhalkatsi, manager de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.”Dorim sa avem in continuare susținerea Bancii Mondiale pentru a avansa proiecte majore de investiții,…

