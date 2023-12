Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, ca ministerul pe care il conduce sustine demersul verificarii stricte a respectarii legii de catre furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica, insa, conform cadrului legal, aceste verificari sunt facute de catre Autoritatea Nationala…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut atat ministrului energiei Sebastian Burduja, cat și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii din Romania care cresc prețurile in Romania, in timp ce in Europa scad, scrie News.ro. „Ii cer domnului ministru al energiei Sebastian…

- La nivelul Ministerului Energiei a fost creat un grup de lucru compus din experți din cadrul instituției, ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și Consiliului Concurenței pentru elaborarea schemei de ajutor de stat care va viza marii consumatori industriali de energie…