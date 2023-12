Premierul Ciolacu are pentru profesori ”o ofertă respectuoasă” Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca sindicalistii din Educatie, cu care a avut o intalnire, au inteles care este marja in care trebuie sa se incadreze cu majorarile salariale in anul 2024, iar propunerea este 13% in ianuarie si 7% in iunie. ”Este o oferta cat se poate de respectuoasa”, a transmis premierul. ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu. Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”. ”Ma bucura foarte mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

