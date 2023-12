Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va aproba joi noi fonduri catre administrația publica locala. „Sunt aproape 300 milioane de lei, cea mai mare parte fiind pentru finanțarea chetuielilor legate de instituțiile de cultura gestionate local. E vorba de filarmonici, teatre și opera.”, a declarat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi alocata catre administratia publica locala o suma de aproape 300 de milioane de lei, pentru finantarea cheltuielilor legate de institutiile de cultura. “Asa cum am facut in ultimele sedinte, alocam si astazi fonduri catre…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri suma de 1,5 miliarde de lei pentru administratiile locale, reprezentand cheltuieli de capital si finantarea lucrarilor de infrastructura, dupa cum a anuntat premierul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres. De asemenea, Ciolacu i-a asigurat „pe toti primarii” ca…

- Sistemul de sanatate publica are finantarea asigurata pana la finalul anului, Executivul urmand sa aloce 3,5 miliarde de lei pentru medicamente si materiale, a afirmat joi premierul Marcel Ciolacu.

- Peste 260.000.000 lei, fonduri nerambursabile, au fost accesate prin proiecte și efectiv incasate de catre administrația locala targovișteana in ultimii trei ani. Anunțul a fost facut de primarul Cristian Stan, cu sublinierea ca cei mai mulți bani, respectiv 108.000.000 lei, fiind atrași in anul 2021! …

- Premierul Ciolacu i-a acuzat pe primarii care se vaita pe Facebook de faptul ca nu au bani. Au in cont excedent de sute de milioane, spun Ciolacu, care a lasat sa se ințeleaga ca nu poate fi pacalit, pentru ca ”vine acolo”, adica a lucrat in administrație. „Exista și primari care se plang in continuu…

- Primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu , a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție miercuri seara, sub acuzația de trafic de influența, conform informațiilor furnizate de surse judiciare. Procurorii susțin ca primarul Georgescu a cerut o suma in valoare de 30.000 de euro ca mita in schimbul…

- „Astazi alocam 50 milioane lei, din Fondul de rezerva, pentru toti cei peste 2.000 de angajati de la Complexul energetic Hunedoara, sa isi primeasca salariile. Le-am promis asta, sambata, oamenilor de acolo si ne tinem de cuvant. Practic construim o companie energetica noua, Complexul energetic Valea…