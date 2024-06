Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și miniștrii sai lucreaza intens la un nou plan privind impozitarea pensiilor, care sa țina cont de inflație și de puterea de cumparare a pensionarilor. Premierul a cerut ca noul prag de impozitare sa nu fie unul arbitrar, ci sa reflecte realitațile economice actuale. Ce se intampla cu…

- Limitarea prețurilor la energie, dar și plafonarea adaosului comercial la alimente trebuie continuata și extinsa la toate produsele romanești. Datele statistice arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a eliminat specula și a redus inflația, iar romanii au putut fi protejați de scumpirile nejustificate…

- Decizie importanta anunțata de ministrul Finantelor Publice Marcel Bolos cu privire la marile proprietați și averi: a fost amanat de pe 30 aprilie pana la data de 30 septembrie termenul pentru impozitul de 0,5% pentru cladirile cu o valoare de peste 2,5 milioane lei. Același termen vizeaza și mijloacele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din "zona nefericita" in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Premierul Ciolacu, vizita importanta in Qatar: Avem in vedere atragerea…

- In ședința de joi, Guvernul va aproba un nou proiect privind Codul Silvic. Esența acestui proiect? Crearea Registrului Forestier Național. Acest registru va juca un rol cheie in monitorizarea exploatațiilor forestiere și a proprietaților din Fondul Forestier Național. Mai mult, va simplifica și eficientiza…

- Guvernul intenționeaza sa suplimenteze fondurile pentru infrastructura rutiera de la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, alocand 85 milioane de lei din bugetul de stat. Aceasta masura vine in urma propunerii Ministerului Transporturilor privind imbunatațirea capacitaților de transport in zonele…

- Marcel Ciolacu a anuntat data pana la care va mai fi pastrata schema de plafonare a preturilor la gaze si la energie electrica. Astfel, Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025. Ce se intampla iarna viitoare Premierul a anunțat…

- Guvernul a fost informat ca maine va fi dat verdictul final in cazul dosarului Roșia Montana, in care Romania va trebui sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari.Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , spune ministrul Finanțelor.…