Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a Comandamentului pentru Energie este asteptata sa se desfasoare vineri dimineața, 19 iulie, la Palatul Victoria, fiind convocata de premierul Marcel Ciolacu pentru a fi gasite „solutii eficiente” pentru „o vara provocatoare”, transmite News.ro.Reuniunea urmeaza sa se desfasoare incepand…

- Comandamentul pentru energie se intruneste vineri dimineata, la ora 9,00, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Marcel Ciolacu. Guvernul cauta soluții dupa ce, in perioada caniculei, consumul de energie la nivel national a crescut cu peste o mie de megawati fata de o zi normala de vara.

- Astazi, premierul Marcel Ciolacu a invitat la Palatul Victoria pe George Simion, președintele partidului extremist AUR, și pe Diana Șoșoaca, liderul partidului extremist S.O.S., la consultari privind data...

- Discuții la Palatul Victoria, luni și marți, cu privire la stabilirea calendarului electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. Cum PSD și PNL nu au cazut de acord asupra datei alegerilor prezidențiale, premierul Marcel Ciolacu a convocat la consultari reprezentanții partidelor. Iar discuțiile…

- Premierul Ciolacu a anuntat in sedinta de Guvern ca este nevoie de o suplimentare a bugetului pentru programul IMM PLUS. ”Inteleg ca interesul este foarte mare din partea IMM- urilor si bugetul e aproape epuizat. Asta inseamna ca mediul de afaceri are incredere sa investeasca”, a declarat premierul.…

- Premierul a anunțat! Salariul minim va creste la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie, iar facilitatea acordata angajatorilor privind cei 200 de lei scutiti de taxe va fi pastrata pana la finele anului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, joi, la finalul sedintei Consiliului National Tripartit, relateaza…

- Ședința de guvern din ziua de joi, 25 aprilie 2024, se va desfașura la Timișoara, reiese din comunicatele transmise de Guvernul Romaniei. Programul oficial al premierului Ciolacu in ziua de 25 aprilie incepe la București, la Palatul Victoria, la ora 9, printr-o intalnire cu Jutta Urpilainen, comisar…