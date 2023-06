Liderul chinez a fost primit de catre presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Chinese Premier Says Willing to Work with Germany for Global Stability Chinese Premier Li Qiang met with German President Frank-Walter Steinmeier at the presidential palace in the German capital of Berlinon Monday Video Credit — Zhang Heqing (@zhang_heqing) Esentialul consultarilor guvernamentale chinezo- germane cu echipa cancelarului Olaf Scholz urmeaza sa aiba loc marti. Li Qiang, numit in functie in martie, urmeaza apoi sa efectueze o vizita oficiala in Franta si s asiste la Summitului unui Nou Pact Financiar…