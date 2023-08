Premierul cere urgentarea OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare pentru a se aplica de la 1 septembrie: Este nevoie de un stat mai suplu

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa finalizeze rapid ordonanța reducere a cheltuielilor bugetare. Indiferent de orice presiune, eu nu voi ceda, a spus prim-ministrul.

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta noile masuri fiscale, pe care șeful guvernului le-a calificat ca „prima reforma reala in ceea ce privește sistemul bugetar. „E pentru prima oara cand un guvern al Romaniei iși asuma o astfel de abordare. Imi asum in totalitate…

- VIDEO: Ordonanța de urgența cu peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Declarații Ciolacu și Boloș Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta cu peste 50 de masuri privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Seful Executivului a avut, miercuri,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca impreuna cu partenerii de guvernare – din cadrul Coaliției – a ajuns la un acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum a cheltuielilor statului. Șeful Guvernului și al PSD-ului a venit cu detalii din acest plan de masuri. Astfel, vor fi eliminate…

- Masurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public saptamana aceasta. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența, una privind sistemul bugetar și economiile care se pot face, iar cea de-a doua vizeaza veniturile mai mari din colectare,…

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat Ministerului de Finanțe condus de liberalul Marcel Boloș un plan de masuri de reducere a cheltuielilor cu un impact intre 6 și 8 miliarde de lei, au transmis pentru Ziare.com surse guvernamentale. Conform surselor citate, planul va avea mai multe componente: Reducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca saptamana viitoare, „pana joi”, va fi publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare. „A doua OUG e pentru venituri mai mari din colectare. Așteptam și de la ANAF o analiza. E o scadere de venituri și din cauza scaderii consumului. Dar pot sa…

- Premierul Marcel Ciolacu vrea sa puna in aplicare ”Marele Plan” prin care are drept obiectiv economii de 6-8 miliarde de lei la bugetul de stat. Astfel, Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe sa puna in aplicare planul care cuprinde 4 masuri cruciale pentru incadrarea in țintele de deficit bugetar.…