- „Odata cu adoptarea Hotarârii de Guvern, continuam practic starea de la alerta instituita prin hotarârea CNSU, dar, ca sa am o exprimare plastica, trecem de la stare de alerta, la stare de alerta maxima, pentru ca legea ne ofera toate pârghiile si instrumentele pentru…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Guvernul Romaniei modifica legislația pentru a stabili condițiile instituirii starii de alerta, in locul starii de urgența care expira la 15 mai. Potrivit ordonanței de urgența publicate astazi in Monitorul Oficial, Guvernul modifica doua OUG, 1 din 2014, respectiv 21 din 2004, care stabilesc regimul…

- Guvernul adopta in ședința de astazi un proiect de lege care conține masurile care ar urma sa intre in vigoare dupa 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta. Proiectul de lege va fi trimis spre adoptare Parlamentului, unde se pot aduce modificari. Mai mult, Avocatul Poporului a constestat deja…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, invocand faptul ca nu au fost luate masuri medicale, sociale si economice. “In primul rand, nu toate judetele din tara sunt afectate. Unele din ele nu vad niciun motiv pentru care nu ar trebui sa isi desfasoare…

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis, luni, sa propuna parlamentarilor sa voteze pentru prelungirea starii de urgenta numai daca presedintele si Guvernul raspund pozitiv la 15 solicitari, printre care adoptarea pachetului economic si fiscal de sprijin pentru firmele afectate, clarificarea restrictiilor,…

- Premierul Ludovic Orban i-a „concediat” pe șefii de la Antifrauda, dupa ce a intrat in vigoare decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, scrie newsweek.ro. In Monitorul Oficial au fost publicate 12 decizii ale premierului prin care au fost eliberați din funcție șefii Direcțiilor…