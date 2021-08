Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua in timpul unei aparitii in campania electorala, transmite duminica dpa. Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor parlamentare, potrivit agentiei de stiri CTK. Garzile de corp l-au condus…

- Presedintele ales in 3 iulie la Conferinta municipala invalidata a PNL Timisoara, Raul Ambrus, a anuntat ca va contesta alegerile de sambata, unde a fost declarat castigator Cosmin Tabara. "Gruparea hotilor din PNL Timis a legiferat, astazi, la nivel de partid, frauda. Gasca condusa de Alin…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a salutat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, victoria Partidului Actiune si Solidaritate in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova si a afirmat ca va ramane alaturi de acest partid din tara vecina. Orban a mai aratat…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca alegerile interne din PNL s-au transformat din sarbatoarea democratiei intr-o „mare Sarbatoare a Rusinii Nationale“ ce risca sa arunce in aer guvernarea, dupa ce Ludovic Orban a afirmat ca liberalii au niste parteneri de guvernare care „parca nu s-a nascut…

- PodcasturiExpert: Ce s-ar putea intampla daca o parte din membrii CEC vor demisiona Mai mulți politicieni antrenați in campania pentru parlamentare au exercitat presiuni asupra membrilor Comisiei Electorale Centrale, iar acest fapt a fost vizibil atunci cand autoritatea electorala s-a pronunțat la…

- O bataie intre romani a avut loc pe Aeroportul Luton, MAE precizand ca incidentul a fost generat de o disputa intre membrii aceleiasi familii, iar autoritatile britanice au retinut 17 persoane implicate, din care 12 au fost prezentate instantei. Patru persoane au fost transportate la spital, fara a…