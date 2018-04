Premierul ceh refuză să negocieze cu partidul de extremă-dreaptă Miscarea ANO a premierului ceh Andrej Babis a informat joi ca nu va negocia cu partidul de extrema-dreapta SPD in vederea obtinerii sprijinului acestuia pentru a forma un nou guvern si a pune capat crizei politice din tara, noteaza AFP.



In schimb, ANO, care dispune in urma alegerilor legislative din octombrie de 78 de mandate din totalul de 200 ale camerei inferioare a parlamentului, va relua negocierile cu social-democratii din CSSD.



"Liderii ANO au dat mandat echipei de negociatori sa reia discutiile cu CSSD", a scris pe Twitter Andrej Babis.



