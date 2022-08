Stiri pe aceeasi tema

- Preturile ridicate la energie, care-i afecteaza pe europeni, trebuie rezolvate la nivelul UE, a afirmat luni premierul ceh Petr Fiala, a carui tara asigura semestrul acesta presedintia Uniunii Europene, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters.

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, citat…

- Cele 27 state membre ale Uniunii Europene si-au dat luni acordul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, dupa semnarea unui protocol intre Skopje si Sofia care ridica ultimele obstacole, a anunțat premierul ceh, Petr Fiala.

- Majoritatea tarilor membre ale Uniunii Europene si-au extins planurile privind energiile regenerabile incepand din 2020, ceea ce le va permite sa isi reduca utilizarea combustibililor fosili la finalul acestui deceniu, in conditiile in care criza energetica si pandemia au impulsionat si nu deraiat…