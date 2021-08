Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele feminine de volei ale Serbiei, Turciei si Italiei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului European 2021, organizat impreuna de Romania, Bulgaria, Serbia si Croatia, informeaza Federatia Romana de Volei. Toate cele trei nationale au incheiat grupele cu cate cinci victorii,…

- Deloitte a asistat fondul de investiții The Rohatyn Group (TRG) in vanzarea Pet Network, rețeaua omni-channel de produse și servicii pentru animale de companie, lider de piața pe acest segment, care opereaza in Europa de Sud-Est prin mai multe branduri prezente in Romania, Croația, Slovenia, Serbia…

- Romania va organiza, in premiera, una dintre cele mai importante competiții de Counter Strike, anunța vicepreședintele Asociației Romane de Esport. „Romania are un istoric impecabil in realizarea evenimentelor de gaming și esports, iar acest pas este o recunoaștere a eforturilor depuse de federația…

- Clasata pe locul al doilea in Liga Florilor in sezonul 2020-2021, CS Minaur Baia Mare a cerut un loc in Liga Campionilor. Cum EHF nu i-a acordat acest loc, echipa noastra va juca in EHF European League, la fel cum a facut-o și sezonul trecut. Și la fel ca atunci, CS Minaur va intra in competiție direct…

- Ungaria ofera, din luna iulie, vaccinuri anti-Covid cetatenilor straini care locuiesc in zonele de granita, a anuntat miercuri guvernul ungar, citat de Agerpres . Cetatenii altor tari care locuiesc in zone de langa frontierele Ungariei cu Ucraina, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, Austria si Slovacia…

- ”Avand in vedere imbunatatirea situatiei epidemiologice in Regatul Unit, (autoritatile ruse au) decis sa nu prelungeasca suspendarea traficului aerian”, care urmeaza sa fie reluat incepand de miercuri, a anuntat organul guvernamental rus insarcinat cu luta impotriva covid-19, potrivit agentiilor ruse…