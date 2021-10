Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a anuntat vineri, intr-un interviu radiofonic, ca este pregatit sa predea puterea blocului partidelor de opozitie care impreuna pot forma o majoritate in urma alegerilor legislative desfasurate weekendul trecut, relateaza agentia CTK, citata de Reuters. O alianta…

- Presedintele ceh Milos Zeman se afla sub tratament la unitatea de terapie intensiva a unui spital militar din Praga, a anuntat duminica directorul acestui spital, dupa ce in cursul diminetii seful statului a fost internat de urgenta, relateaza agentiile internationale de presa. Directorul spitalului…

- ANO, formațiunea populista a premierului ceh Andrej Babis, este favorita spre a obține victoria la scrutinul legislativ incheiat sambata, potrivit rezultatelor partiale. Momentan nu este clar daca liderul miliardar va putea alcatui o majoritate parlamentara, informeaza Reuters. Premierul in exercitiu…

- Vineri și sambata, in Cehia au loc alegeri legislative. Premierul actual, Andrej Babis, unul dintre principalii lideri europeni in exercițiu vizat de ancheta Pandora Papers, spun surse de la Praga citate de corespondentul RFI, are șanse ca, impreuna cu partidul sau ANO (Acțiunea cetațenilor nemulțumiți)…

- Alegatorii din Cehia sunt chemati vineri la urne intr-un scrutin legislativ programat sa dureze doua zile, la care formatiunea populista a premierului miliardar Andrej Babis, in litigiu cu Uniunea Europeana si vizat de ancheta "Pandora Papers", pare sa fie favorita,

- Alegatorii din Cehia sunt chemati vineri la urne intr-un scrutin legislativ programat sa dureze doua zile, la care formatiunea populista a premierului miliardar Andrej Babis, in litigiu cu Uniunea Europeana si vizat de ancheta "Pandora Papers", pare sa fie favorita, conform sondajelor, citate de…

- Prim-ministrul ceh Andrej Babis a negat duminica ca ar fi comis vreo ilegalitate dupa ce un raport international de investigatie l-a inclus printre actuali si fosti politicieni si oameni de afaceri despre care afirma ca au folosit structuri financiare offshore, informeaza Reuters preluat de agerpres.…

- O țara din UE incepe vaccinarea cu a treia doza pentru cei care au facut-o pe prima cu cel puțin 8 luni in urma: Cehia, una dintre cele mai afectate tari de pandemia COVID-19 O țara din UE incepe vaccinarea cu a treia doza pentru cei care au facut-o pe prima cu cel puțin 8 luni in urma: Cehia, una dintre…