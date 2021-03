Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, duminica, mai multe masuri dupa protestul de la metrou, subliniind ca nu va permite „santajul” din partea „unui grup de oameni organizati in stil mafiot”. Șeful Guvernului a precizat ca orice negociere cu sindicaliștii va fi facuta prin respectarea stricta a legii. „Nimeni…

- Prim-ministrul Florin Cițu a scris, pe Facebook, ca masurile de inchiedere a magazinelor la ora 18 și de interzicere a circulației dupa ora 20, pe care Guvernul Cițu le-a adoptat joi, nu vor intra in vigoare de vineri, deoarece nu avem timp “sa ne pregatim”. Florin Citu 3min Precizari referitoare…

- Premierul Florin Cițu și coordonatorul DSU Raed Arafat au participat duminica la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) pentru a discuta situația de fapt din Romania in ce privește creșterea numarului de infectari cu coronavirus. Dupa ședința Cițu a declarat ca…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu este de acord cu introducerea de exceptii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, in proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu in sistemul de stat. Șeful Guvernului a declarat, la Parlament, ca proiectul pe care l-a vazut…

- Premierul Florin Cițu vrea sa puna capat protestelor și sa ii impace pe bugetari. El a revenit asupra deciziei de a taia sau elimina anumite sporuri in sistemul bugetar și a anunțat, joi, ca bugetarii vor primi aceleasi salarii si sporuri ca in 2020 și ca nu se vor face concedieri. “Anul acesta nu este…

- Premierul Florin Cițu sfideaza industria hotelurilor și restaurantelor, dar și protestatarii care au ieșit in strada in ultimele saptamani. El spune ca nu ințelege de ce protesteaza sindicatele, in condițiile in care in 2021 se pastreaza același nivel de salarizare ca in 2020, iar industria HoReCa ar…

- Premierul Florin Cițu a fost pus la zis pe Facebook de zeci de utilizatori, dupa o postare in care lauda intervenția de la Institutul “Matei Balș”. „In aceasta dimineața o tragedie a lovit Bucureștiul. Din pacate, cu victime. In primul rand transmit sincere condoleanțe familiilor indoliate”, scrie,…

- Sebastian Bodu a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Premierul Florin Cițu abia il eliberase din funcție pe Bodu, pe 13 ianuarie, laolalta cu alți 12 consilieri de stat care…