Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni interzicerea „tuturor importurilor de titei” din Rusia, „o industrie de pe urma careia au beneficiat foarte mult presedintele Putin si oligarhii sai”.

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni interzicerea "tuturor importurilor de titei" din Rusia, informeaza AFP. "Acest sector reprezinta mai mult de o treime din veniturile bugetului federal rus. Desi Canada a importat doar cantitati foarte limitate in ultimii ani, aceasta masura transmite…

- Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe asociatii civice s-au reunit sambata la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean, care a inceput in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti și s-a mutat apoi la Ambasada Rusiei, transmite news.ro.Oamenii si-au exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean si au cerut presedintelui rus,…

- Uniunea Europeana a cerut luni „evitarea crizelor de nervi” si a reactiilor alarmiste in criza dintre Rusia si Ucraina, potrivit lui Josep Borrell. Presedintele francez Emmanuel Macron ii va propune „o cale de dezescaladare” a situației din estul Europei omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul unei…

- Washingtonul ia in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei, in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden.

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Ministerul Apararii de la Kiev a acuzat marti Rusia ca desfasoara tancuri si echipe suplimentare de lunetisti pe linia frontului din Donbas, in estul Ucrainei, pentru a provoca pierderi soldatilor ucraineni si a-i determina sa riposteze cu focuri de arma, informeaza Reuters. Comunicatul ucrainean…