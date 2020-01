Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea pasagerilor avionului ucrainean doborat din greșeala deasupra Teheranului, de o racheta antiaeriana iraniana, au supraviețuit, cel mai probabil, exploziei și au fost in viața pana in momentul in care aeronava s-a lovit de sol.

- Un incident deosebit de grav a avut loc in Iran, in urma cu cateva zile. Un avion ucrainean a fost lovit in plin de o racheta antiaeriana iraniana și a dus la moartea a 180 de oameni nevinovați.

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a cerut o ''ancheta completa si aprofundata'', precum si stabilirea responsabilitatilor dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat ''dintr-o eroare'' un avion ucrainean ce avea la bord numerosi cetateni canadieni, transmite AFP.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat 'dintr- eroare' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, catastrofa…

- Canada si Marea Britanie afirma ca avionul ucrainean prabusit miercuri la Teheran a fost doborat de o racheta iraniana. Premierul canadian Justin Trudeau considera ca s-a intamplat așa „probabil dintr-o eroare”. Avionul avea 176 pasageri la bord, cei mai mulți din Iran – 82 și Canada – 63. Mai multe…

- Agentia americana responsabila de securitatea transporturilor, NTSB, a anuntat joi ca a primit o notificare din partea autoritatilor aeriene civile iraniene pentru a ancheta cauzele prabusirii Boeing-ului ucrainean, miercuri, la putin timp dupa decolarea din Teheran, potrivit Agerpres.Urmand regulile…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau.

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, a anunțat, joi, premierul canadian, Justin Trudeau.