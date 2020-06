​Premierul canadian Justin Trudeau, despre o eventuală participare a Rusiei la reuniunea G7: Exclus! Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a exclus, luni, orice participare a Rusiei la viitoarea reuniune a G7, asa cum si-a exprimat dorinta presedintele american Donald Trump în momentul anuntarii amânarii sine die a summitului de anul acesta gazduit de SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Rusia a fost exclusa din G7 dupa invazia Crimeii în urma cu câtiva ani si a continuat sa nu respecte si sa ignore standardele si regulile internationale si de aceea Rusia ramâne în afara G7 si asta nu se va schimba '', a declarat Trudeau în conferinta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

