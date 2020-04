Premierul canadian Justin Trudeau a confirmat marti ca mama sa Margaret se simte bine dupa ce a fost spitalizata in cursul noptii trecute la Montreal in urma unui incendiu declansat in locuinta acesteia, relateaza AFP.



"Am fost in legatura cu mama mea si, din fericire, este bine", a scris premierul pe Twitter.



''Multumesc tuturor celor care s-au gandit la noi. As dori, de asemenea, sa le multumesc primilor respondenti pentru munca lor incredibila. Gandurile mele sunt alaturi de celelalte familii afectate de acest incendiu '', a adaugat el.



Contactate…