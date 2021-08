Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul canadian Justin Trudeau intentioneaza sa organizeze alegeri anticipate pe 20 septembrie, în speranta ca va obtine aprobarea alegatorilor pentru planurile costisitoare ale guvernului destinate combaterii Covid-19, au declarat joi patru surse apropiate situatiei, transmite Reuters, preluata…

- Astazi in Republica Moldova au loc alegeri parlamentare anticipate. La urnele de vot sint așteptați 3 282 288 de cetațeni cu drept de vot. 08:30// Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorala Centrala, pina in la ora 8:00, au reușit sa voteze 128 676 de moldoveni, ceea ce constituie 4,61% din numarul…

- Final tensionat si confuz de campanie electorala in Republica Moldova, unde duminica au loc alegeri parlamentare anticipate. Mihai Radulescu, care a moderat impreuna cu Ramona Avramescu dezbaterile electorale din studioul TVR Moldova, vine cu informatii.

- Pe lista Bloculului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor se gasește doar o singura persoana din Ungheni. Este vorba de Anjelica Luchina. Aceasta se regasește cu numarul 56 in lista electorala. Are 31 ani. Este jurist de profesie. Este administratorul unei intreprinderi cu sediul in Ungheni, pe…

- Maria Cibric se regasește in lista Partidului Acasa Construim Europa, cu numarul 33. Este nascuta in satul Novaci, raionul Calarași și are 24 ani. Este șef adjunct al Departamentului Finanțe al PACE și consilier financiar-bancar la una dintre bancile din țara, cu o experienț de 2 ani in domeniul bancar.…

- Premierul canadian Justin Trudeau a prezentat scuze oficiale joi pentru cei peste 600 de italieni internati in lagare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru prejudiciile aduse comunitatii italo-canadiene, informeaza agerpres.ro.