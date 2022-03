Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestui turneu european, programat in perioada 6-11 martie, premierul canadian va merge la Londra, Riga, Berlin si Varsovia pentru a se "intalni cu parteneri si aliati si a discuta despre sustinerea Ucrainei", anunța oficialul, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Intr-o interventie separata la postul de televiziune CNN, Stoltenberg a denuntat „o retorica periculoasa” si un „comportament iresponsabil”.„Aceasta este o retorica periculoasa. Acesta este un comportament iresponsabil. Si, desigur, cand combini aceasta retorica cu ceea ce face (Rusia) pe teren in Ucraina…

- Canada va sanctiona ''58 de persoane si entitati ruse'' in raspuns la invazia Ucrainei de catre armata rusa, a anuntat joi premierul canadian Justin Trudeau, invocind ''sanctiuni severe'', relateaza AFP. Sanctiunile vor viza in special ''membri ai elitei ruse'', ''mari banci ruse'' si ''membri ai Consiliului…

- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat o „serie de sanctiuni” economice impotriva Rusiei „pana cand integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita”. In special, Canada va „interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe” cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk si Donetk…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat marti o "serie de sanctiuni" economice impotriva Rusiei "pina cind integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita", noteaza AFP. In special, Canada va "interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe" cu teritoriile pro-ruse Lugansk si…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a denuntat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina drept „o incalcare flagranta a suveranitatii” tarii si o „repudiere” a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza Agerpres, conform AFP. „Este clar impotriva dreptului…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…