Premierul canadian Justin Trudeau a condamnat miercuri tirurile de rachete iraniene asupra unor baze ce gazduiesc militari canadieni si americani in Irak, intreprinse de Teheran drept razbunare pentru eliminarea de catre Washington a generalului Qassem Soleimani, informeaza joi AFP.



''Canada condamna atacurile de rachete lansate de Iran noaptea trecuta'', a declarat Trudeau in timpul unei conferinte de presa cu privire la prabusirea unui avion Boeing in Iran, indemnand din nou la ''detensionare si la dialog in regiune''.



''Pot confirma…