Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Kiril Petkov a declarat luni ca Bulgaria sustine sanctiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia in Ucraina, dar va dori probabil o exceptare de la interzicerea importurilor de gaze naturale si petrol, daca o astfel de propunere este inaintata, transmite Reuters.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni noi sancțiuni internaționale impotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, propunand boicotarea petrolului rusesc și a altor produse vandute de Rusia și oprirea exporturilor catre Rusia, transmite Reuters. Zelenski a declarat ca presiunea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters. Sanctiunile occidentale impuse in urma asaltului…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer.

- Rusia se va expune unor „consecinte masive” in caz de agresiune impotriva Ucrainei, in cadrul unui pachet de sanctiuni in curs de pregatire de catre Occident care vizeaza si controversatul gazoduct germano-rus Nord Stream 2, a declarat joi sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de AFP,…