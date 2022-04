Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Kiril Petkov a lansat o campanie publica si le-a cerut conationalilor sai sa-si doneze salariul pe o luna unui fond pentru guvernul ucrainean. „Cer fiecarui cetatean bulgar care vrea cu adevarat sa ajute Ucraina sa doneze un salariu, ca mine. Vorbele sunt usoare, faptele sunt dificile,…

- Biroul european de politie Europol a anuntat ca a lansat o operatiune care vizeaza bunurile persoanelor si companiilor ruse sanctionate din cauza razboiului din Ucraina, scrie AFP. Agentia, cu sediul la Haga, a lansat aceasta operatiune numita Oscar impreuna cu statele membre ale UE, precum si cu agentiile…

- In cea de-a 30-a zi de razboi, Ucraina continua sa reziste in fața invaziei ruse. Lupte intense sunt in desfașurare vineri dimineața in mai multe regiuni in jurul Kievului, deși forțele ucrainene par sa fi recaștigat controlul la est de capitala ucraineana, impingand forțele rusești spre retragere.…

- Statele Unite și aliații NATO trimit rachete sol-aer in Ucraina și echipamente militare in valoare de inca un miliard de euro, potrivit anunțului facut de președintele american, Joe Biden. CNN scrie ca un nou transport de sisteme de rachete sol-aer va ajunge in Ucraina, acestea fiind din cele care includ…

- Ministerul de Externe din Germania le-a cerut cetatenilor germani sa paraseasca imediat Ucraina, in contextul temerilor cu privire la invadarea tarii de catre Rusia, relateaza The Guardian. “S-au emis avertismente de evitare a calatoriilor catre Ucraina. Cetatenilor germani li se cere sa paraseasca…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut, joi, cetatenilor americani sa paraseasca imediat Ucraina din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea „scapa rapid de sub control”. „Cetatenii americani ar trebui sa plece, ar trebui sa plece acum. Avem de-a face cu…