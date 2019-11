Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din fostul bloc estic inca se afla in urma Occidentului din cauza comunismului, a scris sambata pe Facebook premierul bulgar Boiko Borisov, in ziua in care se marcheaza 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite BTA. ''Comunismul a lasat in urma o astfel de prapastie incat…

- Au reusit sa semneze acordul de principiu, in 16 puncte, cu Guvernul Dancila, prin care industriei de aparare i se Post-ul Repros sindical la adresa liberalilor: In judetul Dambovita pe cei de la PNL chiar nu-i intereseaza deloc industria asta de aparare? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Viorel Moldovan, tehnicianul Chindiei Targoviște, nu și-a putut masca supararea fața de propria echipa dupa infrangerea suferita pe teren propriu contra FCSB-ului, 1-2. „Am fost prea limitați in exprimare. Am suferit destul de mult, iar atunci cand aveam mingea nu am reușit sa construim și sa facem…

- Buna ziua, dragii mei! Buna ziua, dragii mei liberali! Buna ziua, dragii mei olteni liberali! Sunt foarte, foarte bucuros ca m-am intors printre voi. Sunt foarte bucuros ca pot sa fiu cu voi astazi, aici, impreuna și sa discutam un pic despre ce vom face noi cu Romania! Ați inceput, am inceput,…

- Mihai Teja (40 de ani), antrenorul celor de la Poli Iași, și-a certat jucatorii dupa infrangerea cu Gaz Metan, scor 2-3, in care moldovenii au condus cu 2-0, dar au pierdut dupa ce au incasat 3 goluri in 15 minute. „Parca e ne frica sa caștigam meciurile, poate ne e frica sa fim pe primul loc. Cred…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a vorbit la B1 Tv despre alegerile prezidențiale din Romania, care vor avea loc in noiembrie 2019. El considera ca președintele Iohannis pornește cu prima șansa in cursa catre Cotroceni. Totodata, el a lansat critici la adresa lui Theodor Paleologu și…

- Intr-o mutare-soc, spaniolul de 51 de ani a renuntat la nationala Romaniei pentru a conduce, in paralel, Rostov-Don si nationala Rusiei. Deciziile sale au lasat-o pe Cristina Neagu cu gura cascata.