Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune de zile” pana la infrangerea Ucrainei in fata agresiunii ruse, a estimat Petkov in fata presei bulgare, la Bruxelles. ”Nimeni nu-si imagina o agresiune atat de masiva, atat de rapida si cu atatea victime’‘, a marturisit noul premierul bulgar, descris drept un politician pro-european, potrivit EFE.…