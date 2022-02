Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Kiril Petkov le-a spus jurnalistilor vineri, in timpul summitului de doua zile dintre Uniunea Europeana si Uniunea Africana de la Bruxelles, ca pentru moment inca nu se are incredere in Bulgaria in chestiunea aderarii la spatiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis și președintele PE, Roberta Metsola, au discutat, vineri, in timpul unei intrevederi, despre evoluțiile de securitate din Vecinatatea Estica a Uniunii, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, securitatea energetica și extinderea spațiului Schengen. „Președintele…

- Ministrul bulgar al mediului, Borislav Sandov, a discutat poluarea aerului din orasul Ruse cu omologul sau roman, Tanczos Barna, potrivit.publicației Ruse News . Problema poluarii aerului in orașul Ruse ar fi cauzata de arderea miriștilor din toamna de catre romani. In replica, ministrul Barna a spus…

- Noul prim-ministru bulgar, Kiril Petkov, a declarat vineri, in parlamentul de la Sofia, ca va face o vizita la Skopje la data de 18 ianuarie, intr-un demers ce vizeaza imbunatatirea relatiilor tensionate cu Macedonia de Nord, informeaza DPA si BTA, potrivit Agerpres. De peste un an, Bulgaria blocheaza…

- Faptul ca astazi romanii isi pot exprima liber opiniile, ca pot invata, munci si calatori oriunde in lume, ca pot alege si fi alesi, ca le sunt garantate libertatile fundamentale se datoreaza celor care la sfarsitul lui decembrie 1989 au iesit in strada pentru a schimba destinul Romaniei, a transmis…

- “Poziția Bulgariei fața de situația din Ucraina coincide in totalitate cu acelea exprimate de NATO și Uniunea Europeana”, a declarat la 17 decembrie, la Bruxelles, prim-ministrul Kiril Petkov in cadrul unei intalniri oficiale cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La randul sau, Jens Stoltenberg…

- Montarea centralelor de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi incepand cu luna ianuarie sau februarie, cel tarziu, a transmis ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Digi24. Tanczos Barna a precizat ca noua masura vizeaza doar blocurile noi. „Masura vizeaza doar blocurile noi, acolo unde se…

- Financial Times anunța o schimbare de 180 de grade in politica Bulgariei privind aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana. Cotidianul citeaza declarațiile noului premier bulgar. Kiril Petkov, care a fost confirmat luni de Parlament in funcția de premier. Acesta a afirmat angajamentul Bulgariei…