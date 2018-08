Stiri pe aceeasi tema

- Primul mandat al Bulgariei la președinția UE, ianuarie-iunie 2018, nu a fost nici dezastrul prevestit de observatori, dar nici lovitura de imagine la care spera Sofia. Cu greu s-ar putea da vina pe Sofia pentru cele mai mari framantari care agita in prezent Europa. Totuși, cu toate ca președinția bulgara…

- Pe fondul catorva luni de tensiune din cauza manevrelor comerciale ale Statelor Unite si a divizarilor in cadrul UE privind investitiile chineze, lideri din 16 tari sosesc in Bulgaria, pentru o intalnire intre China si tarile din Europa Centrala si de Est, in aceasta saptamana, pentru a vorbi despre…

- Bulgaria, Grecia si Serbia doresc sa dezvolte un proiect inedit care sa ajute trecerea de la masinile clasice la cele complet autonome. Astfel, cele trei tari au semnat o scrisoare de intentie privind crearea unui culoar comun de testare a tehnologiei 5G si a masinilor autonome. Acest culoar ar putea…

- Ziua internaționala a Dunarii va fi insoțita in data de 28 iunie 2018 de dezbateri privitoare la prioritațile Romaniei pe perioada in care va deține președinția SUERD (Strategia UE). Preluarea președinției va avea loc in luna octombrie la Sofia, Bulgaria.

- Oricum, aceasta incercare a Partidului Socialist (BSP) de a rasturna coalitia aflata la guvernare - a doua tentativa in acest an - are toate sansele sa esueze. Guvernul de centru-dreapta are o majoritate subtire in parlament, dar se asteapta sa primeasca sprijin si din partea unui mic partid populist,…

- Moldovenii se vor putea angaja legal in Bulgaria. Un acord in acest sens a fost semnat astazi la Sofia de catre ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari si ministrul Muncii și Politicii Sociale din Bulgaria, Biser Petkov.

- "Analizele de laborator arata ca vacuta, care a petrecut 15 zile in Serbia dupa care a revenit in Bulgaria, sunt negative pentru toate maladiile testate", a anuntat luni Agentia pentru securitatea alimentara din Bulgaria. "Nu va mai fi sacrificata si va reveni la cireada ei pana la sfarsitul saptamanii",…

- Inca un protest impotriva redemararii proiectului de construire a Centralei Nucleare de la Belene a avut loc, in fata Parlamentului de la Sofia, miercuri. Demonstratia a fost organizata de "Bulgaria Democrata", cu ocazia prevazutei pentru aceasta saptamana examinari a propunerii de anulare a moratoriului…