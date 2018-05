Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta britanici sustin ca au reusit sa invinga mai multe echipe rivale din intreaga lume in cursa crearii unui nou atibiotic sintetic. Ei spera ca agentul - o versiune imbunatatita a antibioticului natural teioxobactin,...

- Australia a promis, duminica, o jumatate de miliard de dolari australieni (312 milioane de euro) pentru restaurarea și protejarea Marii Bariere de corali, bijuterie a patrimoniului umanitar amenințata de schimbarea climatica. Reciful se intinte pe circa 348.000 de kilometri patrați, de-a lungul coastei…

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters. Guvernul de centru-dreapta,…