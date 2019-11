Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov, aflat in vizita la Washington, a discutat luni la Casa Alba cu presedintele american Donald Trump, pe agenda figurand intre altele proiectul centralei nucleare de la Belene, cooperarea in domeniul securitatii si diversificarii energetice si securitatea Marii Negre,…

- In programul de guvernare PNL apar cele mai importante ințelegeri incheiate la Washington intre Klaus Iohannis și Donald Trump, la intalnirea din august de la Casa Alba.Gazele din Marea Neagra Declarația de la Washington:: „Subliniem opoziția noastra fața de Nord Stream 2 și alte proiecte…

- Administratia Vladimir Putin va încerca sa relanseze negocierile de pace dintre Statele Unite si insurgentii talibani afgani, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA Novosti, noteaza Mediafax.Rusia va încerca sa relanseze negocierile de pace dintre Washington…

- Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in…

- O țara din grupul celor cinci, intre care și Romania, care au nevoie de vize pentru SUA ar putea fi admisa in programul Visa Waiver. Anunțul vicepresedintelui american Vicepresedintele american Michael Pence a declarat luni ca este bucuros ca Polonia se apropie de eligibilitate pentru programul Visa…

- Pe 27 august, John R. Bolton, consilierul de securitate naționala al administrației Trump, si-a început turul la granițele periferiei estice a Vechiului Continent. Ucraina a fost aleasa ca prima etapa a calatoriei, o destinație obligatorie în care se va discuta despre conflictul din Donbass…