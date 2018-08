Stiri pe aceeasi tema

- Puscasii marini din cadrul Fortei prin rotatie de la Marea Neagra au ajuns luna aceasta in Bulgaria, dupa ce au parasit baza din Romania, pentru o serie de antrenamente ce sugereaza ca armata americana se pregateste pentru un tip de conflict diferit fata de cele din ultimele decenii, scrie „Business…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca saptamana trecuta i-a avertizat pe ceilalti lideri din Uniunea Europeana in legatura cu faptul ca parlamentul de la Londra nu va aproba acordul cu UE privind Brexit-ul daca nu va exista claritate cu privire la cum va arata viitoarea relatie cu blocul…

- Premierul ungar Viktor Orban are programata o vizita in Israel pe 19 iulie. Vizita a fost coordonata la o intrunire a consilierilor de securitate naționala ai grupului Visegrad, la care a participat și Meir Ben-Shabbat, consilier de securitate naționala al Israelului. Grupul Visegrad, cunoscut și ca…

- Pensiile din sistemul public si ajutoarele pentru persoanele cu handicap vor fi majorate de la 1 iulie. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de guvern. Sefa cabinetului a facut precizari si in ce priveste prioritatile in domeniul investitiilor strategice. (Rador/FOTO activenews.ro)

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, s-a pronuntat la reuniunea extraordinara din parlamentul de la Sofia, dedicata migratiei, pentru inchiderea imediata a frontierelor externe ale UE, potrivit BNR si Rador.

- Premierul olandez, Mark Rutte, a fost ținta unui atac virulent al europarlamentarei Maria Grapini, care a subliniat ceea ce umanista percepe ca fiind niște standarde duble grave, in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen.

- Un cutremur cu magnitudinea 2,6 s-a produs duminica dimineata in judetul Buzau. In timpul noptii, s-a inregistrat un seism si in Marea Neagra, la doar cinci kilometri adancime, in apropierea orasului Varna din Bulgaria.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy este intr-o vizita in Bulgaria. El nu va lua insa parte la summitul UE-Balcanii de Vest din data de 17 mai, relateaza postul public de televiziune de la Sofia - BNT. Motivul e legat de participarea Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de Madrid din cauza problemelor…