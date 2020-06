Premierul britanic va anunţa un vast plan de relansare a economiei Astazi, premierul britanic, Boris Johnson, va dezvalui un vast plan de relansare, bazat pe constructia de infrastructuri, pentru a sustine economia britanica, grav afectata de pandemia de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. Prim-ministrul urmeaza sa prezinte programul intr-un discurs, au informat mass-media. Acesta include in special un plan de reconstructie a scolilor. Dotat cu un miliard de lire (1,1 miliarde de euro), programul de reconstructie va incepe in 2020-2021 si va avea in vizor 50 de proiecte, au anuntat duminica serviciile premierului britanic. „Pe masura ce ne revenim dupa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

